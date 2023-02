" Le Forint va rester vigoureux en 2023 " (Commerzbank)

" Ce rallye pourrait se poursuivre modestement à court terme lorsque l'inflation commencera à se modérer - dans cette fenêtre, nous voyons l'EUR-forint dans la fourchette de 380. Mais nous prévoyons un forint plus faible par la suite, en 2024, lorsque l'inflation s'avérera tenace au niveau mondial et que l'euro recommencera à se déprécier" , souligne Tatha Ghose.

À peu près au même moment, la Banque nationale de Pologne est devenue nettement plus pessimiste. Comme les institutions internationales sont connues pour négocier le cross PLN-HUF (zloty-forint), les évolutions négatives du PLN (zloty polonais) peuvent automatiquement stimuler le forint.

Cette banque a promis des taux d'intérêt élevés pour une période prolongée et, contrairement à certaines attentes du marché, n'a pas abaissé le taux de dépôt de 18 %.

(AOF) - Selon Tatha Ghose, Senior Economist chez Commerzbank, " Nous voyons le forint rester vigoureux en 2023, car l'inflation se modère mais la Banque centrale maintient les taux d'intérêt à un niveau relativement élevé. Mais à nouveau en 2024, nous prévoyons un forint plus faible lorsque l'euro recommencera à se déprécier. Les relations avec l'UE et la politique monétaire restent des facteurs négatifs fondamentaux pour le forint ". Le forint s'est fortement redressé au cours du mois dernier à la suite d'une conférence de presse de la Banque nationale de Hongrie.

