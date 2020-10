Le forint hongrois quasi stable après le rendez-vous de la MNB

(AOF) - La Banque centrale de Hongrie (MNB) a décidé mardi de maintenir son principal taux d'intérêt à 0,60%. Cette décision était attendue par les économistes. L'institution souligne qu'il existe toujours une grande incertitude quant à la durée de la pandémie de Covid-19 et au rythme de la reprise économique. Pour 2020, la MNB anticipe un recul du Produit intérieur brut (PIB) de la Hongrie compris entre 5,1% et 6,8%, suivi par un rebond de la croissance compris entre 4,4% et 6,8% en 2021.

Par ailleurs, la banque centrale hongroise indique que l'inflation de septembre s'est élevée à +3,4% en données standard et à +3,5% en données " core ".

Cette évolution sera suivie avec attention par la MNB, afin de déterminer sa prochaine décision de politique monétaire.

En fin d'après-midi, l'euro est quasi stable à 364,20 forints hongrois.