Le forint hongrois ne profite pas du nouveau tour de vis monétaire de la MNB

(AOF) - Comme l’attendaient les économistes, la Banque centrale de Hongrie (MNB) a décidé ce mardi de procéder à un nouveau tour de vis monétaire. L’institution a ainsi relevé son principal taux directeur de 15 points de base à 1,80%. La MNB cherche ainsi à contenir l’inflation, qui a atteint 5,5% en septembre sur un an (4% en données "core"), dans un contexte de solide reprise économique. La MNB table sur une croissance du PIB comprise entre 6,5% et 7% cette année, et entre 5% et 6% l’an prochain.

A l'avenir, l'institution a indiqué qu'elle poursuivra son cycle de resserrement monétaire jusqu'à ce que l'inflation soit maitrisée.

Le forint hongrois n'a toutefois pas profité de ces annonces : l'euro progresse de 0,17% à 362,32 forints hongrois, en fin d'après-midi.