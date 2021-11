Le forint hongrois au plus bas face à l’euro, la nouvelle vague de Covid inquiète

La MNB cherche ainsi à contenir l'inflation, qui devrait dépasser les 7% en novembre sur un an.

Ces inquiétudes ont éclipsé le tour de vis monétaire décidé la semaine dernière par la Banque centrale hongroise (MNB). L'institution a en effet relevé son principal taux directeur de 30 points de base à 2,10%, et de 70 points de base à 2,5% son taux de dépôt à une semaine.

Les investisseurs redoutent que de nouvelles mesures de restrictions plus fortes soient nécessaires, à l'image du confinement instauré en Autriche.

(AOF) - Le forint hongrois a touché un plus bas historique dans la matinée à 370,29 forints pour un euro. La devise hongroise est pénalisée par la nouvelle flambée de l’épidémie de Covid, qui s’est traduite par de nouveaux records de contaminations vendredi (environ 11 300 cas). Les autorités ont décidé ce week-end de rendre la troisième dose de vaccin obligatoire pour les professionnels de santé et d’imposer le port du masque en intérieur.

