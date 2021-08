Le forint hongrois a inscrit cette semaine un plus haut depuis la mi-juin face à l'euro

(AOF) - Cette semaine, le forint hongrois a inscrit un plus haut depuis la mi-juin à 347,29 forints pour 1 euro. La devise hongroise a été soutenue par le nouveau tour de vis monétaire décidé par la Banque centrale de Hongrie. La MNB a en effet relevé de 30 points de base son principal taux directeur à 1,50%. L'objectif est de juguler l'inflation (+4,6% en juillet sur un an) dans un contexte de solide reprise économique (+17,9% au deuxième trimestre). A l'avenir, l'institution a indiqué qu'elle poursuivra son cycle de resserrement monétaire jusqu'à ce que l'inflation soit maitrisée.

