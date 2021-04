Le fonds viager de Turgot AM a connu une forte croissance au premier trimestre

(AOF) - La société de gestion Turgot Asset Management annonce que son fonds de maintien à domicile, la SCI ViaGénérations numéro 1 dans sa catégorie, a franchi le cap des 218 millions d'euros sous gestion à la fin du premier trimestre 2021 avec une croissance de la performance de son unité de compte de 2,27% sur cette même période, soit une performance cumulée de +24,08% depuis sa création en 2017.

ViaGénérations a pour objectif de rendre possible le maintien à domicile des seniors de plus en plus nombreux et d'augmenter leur pouvoir d'achat en rendant "liquide" leur patrimoine immobilier. Elle leur offre la garantie de rester à domicile à vie dans de meilleures conditions tout en améliorant considérablement leur qualité de vie.

Cette SCI, dédiée à l'investissement en immobilier viager, veut transformer l'image "poussiéreuse" du viager en un outil de gestion patrimonial performant et utile aux carrefours de problématiques sociétales d'actualité et d'intérêts majeurs (financement des retraites et de la dépendance et du grand âge).

Elle permet ainsi aux personnes âgées de monétiser leur capital immobilier en leur proposant un viager "sans rente" 100% bouquet, et propose aux investisseurs une perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine immobilier constitué de biens, acquis avec une décote auprès de seniors qui en conservent le Droit d'Usage et d'Habitation ou l'Usufruit Viager.

La SCI ViaGénérations est uniquement accessible en unités de compte (UC) au sein des contrats d'assurance-vie, de capitalisation et Plan d'Epargne Retraite assurés par Swiss Life, Ageas Patrimoine et le Groupe Apicil.