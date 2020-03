Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds stratégique de participations (FSP) entre au capital de Valeo Reuters • 25/03/2020 à 09:24









(Actualisé avec précisions du FSP, contexte, cours de Bourse) PARIS, 25 mars (Reuters) - Le Fonds stratégique de participations (FSP) a annoncé mercredi être entré au capital de Valeo VLOF.PA et détenir 4% du capital et des droits de vote de l'équipementier automobile. "Cet investissement a été construit progressivement à partir de 2019", a précisé le fonds dans un communiqué, alors que le secteur automobile mondial est ébranlé depuis début 2020 par l'épidémie de coronavirus apparue en Chine. Valeo avait annoncé auparavant avoir décidé à l'unanimité de coopter le FSP en qualité d'administrateur. "Le FSP poursuit ainsi sa mission qui est d'apporter à des sociétés françaises de premier plan un actionnariat et des capitaux stables et pérennes", poursuit le fonds privé, composé de groupes d'assurance français. Outre Valeo, le FSP détient des participations dans les entreprises françaises SEB SEBF.PA , Arkema AKE.PA , Safran SAF.PA , Eutelsat Communications ETL.PA , Tikehau Capital TKOO.PA , Elior Group ELIO.PA et Neoen NEOEN.PA . "Dans le contexte de crise actuel et en sa qualité d'investisseur de long terme, le FSP exprime auprès des entreprises dans lesquelles il est investi, son engagement, sa solidarité et sa confiance", indique le fonds dans son communiqué. Fin février, Valeo VLOF.PA a réaffirmé sa prévision de performances supérieures à celles du marché cette année et d'amélioration de sa rentabilité d'exploitation, tout en reconnaissant qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact de l'épidémie de coronavirus sur son secteur comme sur ses activités. A la Bourse de Paris, l'action Valeo gagne mercredi dans les premiers échanges 7,5% à 17,76 euros, plus forte hausse du CAC 40. A la clôture mardi soir, le titre de l'équipementier automobile accusait un repli de plus de 47% depuis le début de l'année. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

