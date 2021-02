Le fonds souverain norvégien affiche plus de 100 milliards d'euros de gains en 2020

(AOF) - Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a enregistré une progression de 10,9% en 2020, soit une hausse d'un peu plus de 104 milliards d'euros. Il affiche ainsi des actifs sous gestion de 1 063 milliards d'euros, soit près de 200 000 euros par habitant. Entre 1998 et 2020, le fonds a enregistré un rendement annuel moyen de 6,3%. Le fonds est investi à 72,8% en actions, à 24,7% en obligations et 2,5% en immobilier non coté. Le plus grand fonds souverain du monde est principalement alimenté par les revenus pétroliers de l'Etat norvégien.