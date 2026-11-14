Le fonds Soros a porté sa participation dans Intel à plus de 340 millions de dollars au troisième trimestre

Soros Fund Management, le family office du milliardaire George Soros, a considérablement augmenté sa participation dans Intel INTC.O au troisième trimestre, comme l'a révélé vendredi un document réglementaire.

Voici plus de détails:

La société d'investissement a constitué une position de 2,83 millions d'actions, d'une valeur de 340,3 millions de dollars, renforçant ainsi son exposition au principal fournisseur de puces pour PC

Le fonds ne détenait que 100 000 actions Intel à la fin du mois de juin, selon son dernier rapport trimestriel, ce qui constitue l'un des changements les plus marquants de son portefeuille

L'action Intel a été sévèrement malmenée à la fin du mois dernier après que le fabricant de puces a mis en garde contre une forte consommation de trésorerie cette année en raison du marché des PC en perte de vitesse, des goulots d'étranglement dans la fabrication et des dépenses importantes liées à l'expansion de la production

Le titre affiche néanmoins une hausse de près de 62% depuis le début de l’année, la société bénéficiant de la forte demande en processeurs pour centres de données dédiés à l’IA

Le fonds a réduit sa participation dans Apple AAPL.O de 25,7%, à 393 680 actions, et dans ON Semiconductor ON.O de 92,7%, à 16 594 actions