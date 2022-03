Le fonds OFI RS Euro High Yield obtient le label ISR

(AOF) - Le fonds OFI RS Euro High Yield, jugé conforme aux exigences du label par l’Afnor, organisme certificateur officiel, obtient le label ISR V2020. Ce fonds est par ailleurs classé « Article 9 » de la réglementation « Disclosure » (SFDR), affichant des objectifs de durabilité en matière de climat. Créé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, ce label permet d’identifier les fonds qui soutiennent les entreprises qui contribuent à une économie durable en adoptant les meilleures pratiques.

Le label ISR indique que les objectifs financiers et ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont clairement définis et expliqués aux investisseurs, et que les normes ESG sont prises en compte dans la construction et la vie du portefeuille.

" L'équipe d'investissement composée de 4 gérants et 6 analystes basés à Hong Kong ont été formés aux meilleures pratiques en matière d'analyse ESG, capitalisant sur le savoir-faire reconnu des deux maisons mères, et continueront à s'appuyer sur cette expertise ", explique OFi AM.

Le fonds OFI RS Euro High Yield est investi dans des obligations à haut rendement émises en euro par des sociétés des pays membres de l'OCDE, jugées par les gérants comme les plus engagées dans la transition énergétique et écologique. Outre cet objectif stratégique, ce FCP de droit français vise de surperformer son indice de référence sur un horizon supérieur à 3 ans.

"Ce fonds se démarque de son univers concurrentiel, où les critères ESG sont encore trop peu pris en compte, par cette double distinction cumulant à la fois le label ISR V2020 et sa classification en ‘Article 9' de la réglementation SFDR ", a souligné Eric Bertrand, le Directeur Général Délégué et Directeur des Gestions chez OFI AM.