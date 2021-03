Le fonds OFI Fund-RS Act4 Positive Economy distingué par les Climetrics Fund Awards 2021

(AOF) - À l'occasion de la cérémonie des CDP Europe Awards (Carbon Disclosure Project), OFI Fund - RS Act4 Positive Economy a été primé dans la catégorie European Equity par Climetrics, la notation climatique des fonds, parmi les 5 fonds européens les plus actifs dans la transition verte.

Soutenu par le CDP et l'ISS ESG (Institutional Shareholder Services), deux organisations à but non lucratif financées par l'UE, Climetrics permet à tous les investisseurs de trouver des fonds qui investissent dans des entreprises gérant efficacement les questions matérielles liées au changement climatique, à la sécurité de l'eau et à la déforestation. Climetrics note 20 000 fonds soit 30% du marché mondial des fonds.

A l'instar de la récompense obtenue en 2019 pour le fonds OFI RS Equity Climate Change (5 feuilles sur 5), cette nouvelle distinction vient illustrer l'ambition d'OFI AM de s'imposer comme un leader de l'ISR en France et en Europe, souligne la société de gestion dans un communiqué.