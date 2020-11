Le fonds Nordea 1- European Stars Equity Fund de Nordea AM fête ses trois ans

(AOF) - Nordea Asset Management a célébré le troisième anniversaire du fonds Nordea 1 - European Stars Equity Fund, qui a atteint plus de 575 millions d'euros en actifs sous gestion. Le fonds fait partie de la gamme phare " ESG STARS " de NAM, bâtie sur un concept et une approche distincte, via lesquels l'équipe intègre pleinement les facteurs ESG dans le processus d'investissement.

"Les entreprises qui gèrent bien leurs risques ESG et fournissent de futures solutions ESG en tireront profit et constitueront des investissements de valeur. Nous sommes convaincus que par un engagement actif, nous pouvons avoir un impact positif sur les entreprises dans lesquelles nous investissons, tout en générant des rendements durables attrayants et des effets positifs sur la société au sens large", déclare René Møller Petersen, cogérant de Nordea 1 - European Stars Equity Fund.

"Notre processus d'investissement bottom-up, qui intègre les questions ESG, a prouvé sa pertinence au cours des trois dernières années, car l'attention portée à ces enjeux ne fait que croître dans la communauté des investisseurs. Nous nous attendons à ce que cette tendance s'intensifie à l'avenir, le marché des actions favorisant de plus en plus une véritable intégration des critères ESG. Nous sommes de fervents partisans de ce mouvement car il favorise la transition vers une société plus durable", déclare Frederik Nøkleby Weber, cogérant de Nordea 1 - European Stars Equity Fund.