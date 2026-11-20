Le fonds militant Parvus demande un "changement urgent" à la tête d'Accor

Le fonds spéculatif militant britannique Parvus Asset Management, actionnaire à 14,10% d'Accor ACCP.PA , a demandé le départ de Sébastien Bazin de son poste de président-directeur général du groupe hôtelier en raison "d'une stratégie manquant de précision, d’une allocation des capitaux incohérente et d’un contrôle de gouvernance insuffisant".

Dans un communiqué daté du 19 novembre, Parvus appelle à un "changement urgent à la tête d'Accor", soulignant la tendance, sous la direction de Sébastien Bazin, en poste depuis 2013, de performances "nettement inférieures" du groupe comparées à celles de ses concurrents.

"Le conseil d'administration (d'Accor) doit accélérer la succession à la tête de l'entreprise et éviter tout engagement financier important et irréversible", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous craignons que la structure de gouvernance actuelle, dirigée par Sébastien Bazin, ne soit pas suffisamment fiable pour prendre des décisions de succession en toute indépendance, sans parler des choix stratégiques qui définiront la prochaine décennie d’Accor", a déclaré Parvus.

Selon le communiqué, Sébastien Bazin a déclaré lors de la dernière assemblée générale annuelle du groupe qu’il ne s’opposerait pas à une passation de pouvoir anticipée si le conseil d’administration trouvait le successeur adéquat.

"Cet engagement n'a pas été respecté, et tout nouveau retard n'est plus justifiable", a toutefois jugé Parvus.

Le fonds spéculatif militant, principal actionnaire du groupe, fait savoir qu'il demandera la révocation du mandat de Sébastien Bazin lors de la prochaine assemblée générale annuelle si le conseil d'administration n’a pas déjà pris de mesures.

"Dans l’intervalle, nous demandons au conseil d’administration de ne pas approuver d’autres décisions importantes et/ou irréversibles en matière d’allocation de capital, y compris toute émission d’actions liée à l’opération Ennismore."

Cette décision intervient alors qu'Accor a annoncé mardi son intention d'acquérir les participations des actionnaires minoritaires d'Ennismore, société spécialisée dans l'hôtellerie lifestyle, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,6 milliard d'euros et qualifiée par Parvus d'"incohérente".

"Parvus exercera tous les droits d'actionnaire dont il dispose pour demander des comptes à la direction d'Accor."

(Rédigé par Etienne Breban, avec les contributions de Dominique Patton et Mrinmay Dey, édité par Augustin Turpin)