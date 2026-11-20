Le fonds militant Parvus demande un "changement urgent" à la tête d'Accor

Le logo du groupe hôtelier français Accor à Paris

20 novembre (Reuters) - Le fonds spéculatif militant britannique Parvus ‌Asset Management, actionnaire à 14,10% d'Accor, a demandé le départ de Sébastien Bazin de ​son poste de président-directeur général du groupe hôtelier en raison "d'une stratégie manquant de précision, d’une allocation des capitaux incohérente et d’un contrôle de gouvernance insuffisant".

Dans un communiqué daté ​du 19 novembre, Parvus appelle à un "changement urgent à la tête d'Accor", soulignant la tendance, sous la direction ​de Sébastien Bazin, en poste depuis 2013, ⁠de performances "nettement inférieures" du groupe comparées à celles de ses concurrents.

"Le conseil d'administration (d'Accor) ‌doit accélérer la succession à la tête de l'entreprise et éviter tout engagement financier important et irréversible", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous ​craignons que la structure de ‌gouvernance actuelle, dirigée par Sébastien Bazin, ne soit pas suffisamment ⁠fiable pour prendre des décisions de succession en toute indépendance, sans parler des choix stratégiques qui définiront la prochaine décennie d’Accor", a déclaré Parvus.

Selon le communiqué, Sébastien Bazin ⁠a déclaré lors ‌de la dernière assemblée générale annuelle du groupe qu’il ne s’opposerait pas ⁠à une passation de pouvoir anticipée si le conseil d’administration trouvait le successeur ‌adéquat.

"Cet engagement n'a pas été respecté, et tout nouveau retard n'est ⁠plus justifiable", a toutefois jugé Parvus.

Le fonds spéculatif militant, principal actionnaire ⁠du groupe, fait savoir ‌qu'il demandera la révocation du mandat de Sébastien Bazin lors de la prochaine assemblée ​générale annuelle si le conseil d'administration ‌n’a pas déjà pris de mesures.

"Dans l’intervalle, nous demandons au conseil d’administration de ne pas approuver d’autres décisions ​importantes et/ou irréversibles en matière d’allocation de capital, y compris toute émission d’actions liée à l’opération Ennismore."

Cette décision intervient alors qu'Accor a annoncé mardi son intention ⁠d'acquérir les participations des actionnaires minoritaires d'Ennismore, société spécialisée dans l'hôtellerie lifestyle, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,6 milliard d'euros et qualifiée par Parvus d'"incohérente".

"Parvus exercera tous les droits d'actionnaire dont il dispose pour demander des comptes à la direction d'Accor."

(Rédigé par Etienne Breban, avec les contributions de Dominique Patton et Mrinmay ​Dey, édité par Augustin Turpin)