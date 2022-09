Le fonds Meanings Real Estate Fund vient d’obtenir le label "ISR Immobilier"

(AOF) - Meanings Capital Partners vient d’obtenir le label "ISR Immobilier" pour son fonds Value Add, le Meanings Real Estate Fund. Meanings est l’un des premiers fonds à recevoir ce label qui distingue les fonds d’investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable, aboutissant à des résultats mesurables et concrets. La stratégie Real Estate Value Add de Meanings vise une amélioration rapide et significative de la performance des bâtiments.

Le fonds investit dans des biens immobiliers valorisés entre 15 et 100 millions d'euros principalement à Paris et en Ile-de-France, dans le tertiaire et le résidentiel, avec une capacité d'investissement totale d'environ 750 millions d'euros.