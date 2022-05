Le fonds M&G European Property Fund lève 524 millions d’euros au premier trimestre 2022

(AOF) - Fonds phare de M&G Real Estate lancé il y a 15 ans, le fonds M&G European Property Fund a enregistré une collecte record de 524 millions d’euros entre janvier et mars cette année. Il s’agit du plus important montant levé en un seul trimestre depuis la création du fonds. Les capitaux proviennent de cinq nouveaux clients et de quatre existants en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Plus de 15 ans après son lancement et grâce à une collecte de plus de 800 millions d'euros en Europe continentale l'année dernière, le fonds M&G European Property Fund, gère désormais 5,2 milliards d'euros et continue à renforcer sa position de leader parmi les fonds Core pan-européens diversifiés. Il s'appuie sur des équipes en constante augmentation présentes sur 8 marchés, dont la France, siège des opérations immobilières pour l'Europe continentale.