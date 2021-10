Le fonds La Française Carbon Impact Global Government Bonds a obtenu le Label ISR

(AOF) - La Française AM a annoncé que son fonds de dette souveraine lancé en avril dernier, La Française Carbon Impact Global Government Bonds, a obtenu le Label ISR (Investissement Socialement Responsable), soutenu par les pouvoirs publics et décerné par EY France, accrédité en qualité de « labellisateur » par le COFRAC. La Française Carbon Impact Global Government Bonds, co-géré par Hervé Chatot et Gaël Binot, est une solution d’investissement dont l’objectif central est de contribuer au financement de la transition énergétique.

Investi principalement dans des emprunts d'Etats des pays membres de l'OCDE et des pays émergents ainsi que des émissions quasi-souveraines, le fonds peut investir dans le secteur privé à des fins de diversification.

Pour renforcer le positionnement bas-carbone du fonds, les obligations à Impact (Green bonds) représentent une part importante de l'allocation (34 % au 31/08/2021), permettant ainsi de financer directement des projets en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.