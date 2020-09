Le fonds HEC Ventures réalise un premier closing à 20 millions d'euros

(AOF) - Lancé en janvier 2020, le fonds HEC Ventures (Idinvest HEC Ventures Fund), dont l'objectif final est de 30 à 40 millions d'euros de fonds gérés, vient de réaliser une première levée de 20 millions d'euros, essentiellement auprès de 200 alumni d'HEC Paris. Les sponsors historiques apportent 4 millions d'euros à ce premier closing, à hauteur d'1 million d'euros pour Idinvest Partners, 1M€ pour HEC (Fondation HEC, HEC Alumni) et 2 millions d'euros pour Frédéric Jousset, Président d'HEC Alumni et fondateur & co-Président de Webhelp.

Le fonds est désormais également ouvert aux investisseurs institutionnels.

HEC Ventures a pour ambition de financer, seul ou en co-investissement avec d'autres fonds gérés par Idinvest, des sociétés en seed ou plus établies issues de l'écosystème entrepreneurial d'HEC.

Les équipes d'investissement du portefeuille Venture d'Idinvest réalisent déjà chaque année en moyenne 3 investissements dans des sociétés dirigées par des diplômés d'HEC Paris.

Ce nouveau fonds permettra de doubler ce rythme, et de constituer un portefeuille de 25 sociétés en quatre ans.

Benoist Grossmann, Managing Partner chez Idinvest Partners, a déclaré : " S'associer avec HEC Alumni, plus grand réseau d'anciens élèves au monde, s'inscrit complètement dans notre stratégie Venture. Nous recherchions depuis longtemps un sponsor pour nous renforcer sur l'investissement en amorçage, et l'extraordinaire dynamisme de l'écosystème entrepreneurial d'HEC en fait un partenaire de choix ".

Depuis son lancement, HEC Ventures a réalisé 2 premiers investissements : SpaceFill, un réseau digitalisé d'entrepôts maillant le territoire, permettant de flexibiliser les flux logistiques et de localiser les stocks, au plus proche des besoins des clients et Comet Meetings, spécialiste français de l'organisation de réunions stratégiques et séminaires d'entreprise.

Il s'apprête à en réaliser 3 autres d'ici la fin de l'année :