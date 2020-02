Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds émirati Mudabala investit €1 md dans le "Lac d'Argent" Reuters • 24/02/2020 à 16:30









ABOU DHABI, 24 février (Reuters) - Mudabala, le fonds souverain d'Abou Dhabi, va investir un milliard d'euros dans un projet de nouveau fonds d'investissement destiné à protéger des fleurons français, a annoncé lundi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire. Baptisé "Lac d'Argent", ce fonds d'investissement a vocation à terme à atteindre une dizaine de milliards d'euros. "C'est un signal très fort d'avoir le fond d'Abou Dhabi qui investit un milliard d'euros dans ce fonds d'investissement à la française", a déclaré le ministre à des journalistes lors d'un déplacement à Abou Dhabi. (Leigh Thomas, avec Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Stéphane Brosse)

