(AOF) - Le Fonds de Réserve des Retraites a choisi Exane Solutions pour un mandat de 200 millions d'euros. Exane Solutions franchit ainsi une nouvelle étape dans sa capacité à fournir des solutions d'investissement pertinentes, sur mesure et efficientes à de grands investisseurs institutionnels. Le lancement de la stratégie dédiée Exane FRR Broad Quality & Green Euro Equity souligne l'engagement sociétal d'Exane Solutions et sa volonté d'allier expertise de recherche et investissement responsable au service de la performance.