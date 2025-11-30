Le fonds de placement norvégien votera en faveur du rapport sur les droits de l'homme lors de l'assemblée générale de Microsoft, contre la direction de l'entreprise

Le fonds norvégien de 2 000 milliards de dollars a déclaré dimanche qu'il voterait en faveur d'une proposition d'actionnaire lors de la prochaine assemblée générale annuelle de Microsoft MSFT.O , demandant un rapport sur les risques liés à l'exercice d'activités dans des pays où les droits de l'homme sont particulièrement menacés.

Il a également déclaré qu'il voterait contre la reconduction du directeur général Satya Nadella en tant que président du conseil d'administration, ainsi que contre sa rémunération.