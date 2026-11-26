(Zonebourse.com) - Situational Awareness, le fonds spéculatif axé sur l'intelligence artificielle, aurait essuyé une chute de 65% après commissions au troisième trimestre, selon une lettre aux investisseurs citée par le Wall Street Journal. Malgré ce revers, le fonds afficherait encore une hausse de 88,5% sur l'année à fin septembre.

Le fonds spéculatif Situational Awareness, que dirige Leopold Aschenbrenner, aurait perdu 65% après commissions au troisième trimestre, selon une lettre aux investisseurs citée par le Wall Street Journal. Cette information n'est pas confirmée à ce stade.

Malgré cette chute, le fonds axé sur l'intelligence artificielle afficherait une hausse de 88,5% après commissions sur l'année à fin septembre, selon la même source.

Aschenbrenner, ancien chercheur chez OpenAI qui a lancé le fonds en 2024, aurait écrit qu'après l'introduction en Bourse d'Anthropic, le portefeuille se composait d'environ 70% d'actions cotées et de 30% de participations non cotées. Il s'attendrait à ce que la société recommence à vendre des actions à découvert et reprenne ses opérations avec des fonds empruntés, à des niveaux toutefois inférieurs à ceux pratiqués auparavant.

Situational Awareness avait fait les gros titres en juillet après des informations selon lesquelles il avait vendu l'essentiel de son portefeuille d'actions à Citadel, le fonds de Ken Griffin, après de lourdes pertes sur ses valeurs technologiques. Ce fonds, qui tire son nom d'un essai d'Aschenbrenner sur l'avènement d'une intelligence artificielle générale, avait attiré l'attention pour ses paris concentrés sur les valeurs liées à ce secteur.

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