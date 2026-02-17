 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fonds d'investissement public saoudien dissout sa participation dans Take-Two Interactive
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a dissous sa participation dans Take-Two Interactive TTWO.O , a-t-on appris mardi de source réglementaire, avant le lancement très attendu de "Grand Theft Auto VI" par l'éditeur de jeux vidéo.

Le PIF, le fonds souverain d'Arabie saoudite, était le deuxième actionnaire de Take-Two avec environ 11 millions d'actions d'une valeur d'un peu moins de 3 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Cette décision intervient alors que le Royaume intensifie sa poussée dans le secteur des jeux vidéo, en organisant plusieurs événements d'e-sport dans le pays afin de se positionner comme une plaque tournante mondiale pour l'industrie.

L'année dernière, le PIF a accepté d'acquérir Electronic Arts EA.O , un concurrent de Take-Two , dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars, ce qui fait partie de son pari sur les jeux.

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
199,4100 USD NASDAQ -0,60%
TAKE-TWO INTERACTIVE
193,3200 USD NASDAQ -0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank