Le fonds d'investissement public saoudien dissout sa participation dans Take-Two Interactive

Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a dissous sa participation dans Take-Two Interactive TTWO.O , a-t-on appris mardi de source réglementaire, avant le lancement très attendu de "Grand Theft Auto VI" par l'éditeur de jeux vidéo.

Le PIF, le fonds souverain d'Arabie saoudite, était le deuxième actionnaire de Take-Two avec environ 11 millions d'actions d'une valeur d'un peu moins de 3 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Cette décision intervient alors que le Royaume intensifie sa poussée dans le secteur des jeux vidéo, en organisant plusieurs événements d'e-sport dans le pays afin de se positionner comme une plaque tournante mondiale pour l'industrie.

L'année dernière, le PIF a accepté d'acquérir Electronic Arts EA.O , un concurrent de Take-Two , dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars, ce qui fait partie de son pari sur les jeux.