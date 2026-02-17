Le Fonds d'investissement public saoudien dissout sa participation dans Take-Two Interactive

Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a dissous sa participation dans le fabricant de "Grand Theft Auto" Take-Two Interactive TTWO.O , selon une déclaration réglementaire déposée mardi.