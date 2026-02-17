 Aller au contenu principal
Le Fonds d'investissement public saoudien dissout sa participation dans Take-Two Interactive
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a dissous sa participation dans le fabricant de "Grand Theft Auto" Take-Two Interactive TTWO.O , selon une déclaration réglementaire déposée mardi.

Valeurs associées

TAKE-TWO INTERACTIVE
191,9400 USD NASDAQ -0,89%
