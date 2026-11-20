L'investisseur souverain China Investment Corporation (CIC) est à l'origine d'une initiative visant à relancer les investissements dans les fonds de capital-investissement américains, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
Voici quelques détails:
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Le fonds cherche à négocier des conditions spéciales qui pourraient marquer le début d’une reprise des levées de fonds auprès d’investisseurs chinois essentiels
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La CIC fait pression sur les gestionnaires de fonds de capital-investissement pour obtenir une protection contre des « scénarios catastrophe », tels qu’une recrudescence des tensions entre les États-Unis et la Chine, ajoute le journal
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Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. La CIC n’a pas souhaité faire de commentaire
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Ces conditions comprennent des mécanismes permettant aux fonds de capital-investissement de racheter les participations des investisseurs chinois en cas de sanctions de la part des États-Unis ou de l'Europe, précise le journal
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Fondée en 2007 et basée à Pékin, la CIC a pour mission de diversifier les gigantesques réserves de change de la Chine par le biais d’investissements à l’étranger
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Pendant la crise financière mondiale, elle a investi dans Morgan Stanley MS.N et a pris une participation minoritaire dans Blackstone BX.N , dont elle s'est désengagée en 2018
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