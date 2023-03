Le fonds Blue Ocean de Swen CP dépasse son objectif avec un closing final à 170 millions d'euros

(AOF) - Swen Capital Partners annonce le closing final de son second fonds d’impact européen, Blue Ocean, à hauteur de 170 millions d'euros, au-delà de son objectif initial de levée de 120 millions d'euros. Ce fonds se présente comme l’un des plus grands fonds de capital-risque au monde dédié à la régénération de la santé de l’océan.

En octobre 2022, un an après un premier closing à 52 millions d'euros , Swen Capital Partners annonçait déjà avoir dépassé l'objectif de 120 millions d'euros pour son fonds Blue Ocean auprès d'un large panel d'investisseurs institutionnels en France dont Bpifrance, la Macif, le Crédit Mutuel Arkéa, fondation Prince Albert II de Monaco, ainsi que divers investisseurs européens et américains, " ce qui confirme la pertinence mondiale de la thématique ".

Swen Capital Partners s'appuie sur une équipe dédiée experte de 6 collaborateurs emmenée par Olivier Raybaud et Christian Lim pour accélérer et renforcer les investissements dans des start-ups engagées dans la lutte contre les trois grandes menaces qui pèsent sur l'océan : la surpêche, les pollutions de l'océan et le changement climatique.