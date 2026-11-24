( AFP / BERTRAND GUAY )

Le fonds d'investissement américain Cerberus a annoncé mardi dans un communiqué qu'il allait acheter la filiale américaine d'Airbus, spécialisée dans la fabrication et le lancement de satellites, Airbus U.S. Space Systems.

Le montant de l'opération, qui devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année, n'a pas été précisé.

L'entreprise, basée sur Merritt Island en Floride, non loin du site de lancement de la NASA à Cap Canaveral, compte actuellement autour de 200 employés, sur les plus de 7.500 salariés que compte Airbus, toutes activités confondues, aux États-Unis.

Selon Cerberus, Airbus U.S. Space Systems a produit et lancé plus de 650 satellites privés depuis le début de ses activités. Airbus avait annoncé mi-2025 sa volonté d'étendre son site de production à Merritt Island, dans le but d'aider à la construction d'une constellation de satellites en orbite basse pour l'armée américaine.

"Cette opération s'inscrit dans le développement de la stratégie de la branche Chaîne d'approvisionnement de Cerberus. L'espace est essentiel pour la sécurité économique et nationale des États-Unis et de nos alliés. L'entreprise dispose de fondations solides et nous souhaitons développer ses capacités", a déclaré le patron de cette branche, Craig Brooks, cité dans le communiqué.

Cerberus a cherché ces dernières années à développer sa présence dans le secteur spatial, avec l'achat en 2019 de Stratolaunch, entreprise spécialisée dans les lanceurs orbitaux à partir d'avions, amenant l'entreprise à se concentrer sur des engins de tests réutilisables dans le vol hypersonique.

En 2024, le fonds d'investissement a mis la main sur Vivace International, qui produit des pièces de lanceurs, des réservoirs et fait partie des fournisseurs du programme Artemis, visant à ramener des humains sur la Lune.