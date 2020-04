Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds Amber maintient sa pression sur Lagardère Reuters • 15/04/2020 à 09:31









PARIS, 15 avril (Reuters) - Le fonds Amber Capital a renouvelé mercredi son appel aux actionnaires de Lagardère LAGA.PA à soutenir sa proposition de renouvellement du conseil de surveillance du groupe, dont il critique la gestion. Le fonds a déjà présenté le 26 mars ses propositions en vue de l'assemblée générale prévue le 5 mai. Face au refus unanime, selon lui, du conseil de surveillance de Lagardère de les prendre en considération, il les réitère en jugeant "urgent" de modifier la gouvernance du groupe, caractérisée selon lui par un manque d'indépendance des administrateurs, des conflits d'intérêt empêchant une bonne allocation des ressources et de la destruction de valeur. Le titre Lagardère (+0,3%) n'a guère réagi mercredi matin à cette information, surperformant toutefois l'indice CAC 40 (-1,1%). (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +0.68%