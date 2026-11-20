Le fonds londonien Parvus Asset Management, qui détient 14% d'Accor, demande la démission du directeur général et président Sébastien Bazin, selon une lettre citée par le Financial Times. L'investisseur dénonce une stratégie incohérente et critique le rachat prévu des parts minoritaires d'Ennismore par une direction qu'il juge sur le départ.

Le fonds activiste londonien Parvus Asset Management demande la démission du directeur général et président d'Accor, Sébastien Bazin, selon le Financial Times, qui cite une lettre de l'investisseur. Parvus lui reproche une stratégie sans ligne directrice et une allocation du capital incohérente.

Parvus, qui détient 14% d'Accor pour une valeur de 1,6 milliard d'euros, prévient qu'il "demandera des comptes au conseil d'administration" lors de la prochaine assemblée générale si rien ne change. "En l'absence de réponse satisfaisante, nous estimons nécessaire de demander des changements dans la composition du conseil et de la direction générale", écrit le fonds.

Accor a refusé de commenter. Bazin, qui dirige le groupe depuis 2013, avait indiqué lors de la dernière assemblée générale que la recherche de son successeur était en cours et qu'il se retirerait au plus tard à la fin de son mandat en 2028.

Cette offensive survient quelques jours après l'annonce par Accor de son intention de racheter les parts minoritaires d'Ennismore, société londonienne d'hôtellerie lifestyle, pour environ 1,6 milliard d'euros. Parvus juge qu'une telle décision ne devrait pas être prise par une direction sur le départ.