Le fonds activiste Jana Partners exhorte Modine Manufacturing MOD.N à redresser ses marges ou à vendre la société, exerçant ainsi une nouvelle pression sur le fournisseur de systèmes de refroidissement pour centres de données, moins d'une semaine après qu'il soit devenu la pièce maîtresse des spéculations sur un rachat.

Modine, qui a changé de nom cette semaine pour devenir Modexus Solutions, a vu le cours de son action bondir de près de 30 % la semaine dernière après que Bloomberg a rapporté que la société, dont le siège social se trouve à Racine, dans le Wisconsin, était en pourparlers en vue d’une acquisition par Samsung Electronics 005930.KS .

Auparavant, cependant, le cours de l’action de la société avait chuté de 60 % par rapport à ses plus hauts niveaux de l’année, celle-ci peinant à répondre à l’explosion de la demande pour ses produits, ce qui a entraîné une baisse des marges sur fond de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’autres difficultés liées à sa croissance.

L’entreprise, évaluée à environ 7 milliards de dollars, s’est forgé une position sur le marché en proposant des produits plus respectueux de l’environnement, ce qui l’a rendue attractive aux yeux des grands hyperscalers, notamment Google. Jana a indiqué vendredi dans un document réglementaire qu’elle avait renforcé sa position dans Modine/Modexus au cours du troisième trimestre.

Scott Ostfeld, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Jana, a déclaré mercredi lors de la conférence d’investissement Capitalize 4Kids à Toronto que la direction devait désormais s’engager sur la voie d’une amélioration des marges ou tirer parti du vif intérêt pour les acquisitions dans ce secteur et vendre l’entreprise.

Modexus, qui organise une journée des investisseurs ce mercredi, s’est récemment positionnée comme un fabricant spécialisé dans les solutions de gestion thermique destinées aux marchés à forte croissance, notamment les centres de données. Le 1er octobre, elle a cédé son activité historique de technologies de performance.

Les centres de données nécessitent un contrôle strict de la température, ce qui rend les produits économes en eau de l’entreprise particulièrement prisés, surtout à l’heure où les préoccupations concernant les dommages environnementaux liés à la construction et à l’exploitation des centres de données ne cessent de croître.

À la suite de cette scission, Scott Ostfeld, de Jana, a déclaré qu’il estimait que l’entreprise avait surmonté le pire de la chute de son cours boursier et qu’elle allait désormais vers des jours meilleurs.

Toutefois, si la direction ne parvient pas à augmenter les marges, le moment est venu de vendre, a-t-il ajouté. Ces dernières années, le secteur de la gestion thermique a connu une vague d’activités de fusions et d’acquisitions, avec des acquisitions réalisées par de grandes entreprises industrielles telles qu’Eaton, Trane, Samsung, Schneider Electric, Johnson Controls, Vertiv et le prestataire de services pétroliers SLB.

Scott Ostfeld a également évoqué l’investissement du fonds spéculatif dans Fiserv FISV.O . Jana incite la société à faire remonter le cours de son action, notamment en collaborant avec le fournisseur de logiciels Palantir afin d’accélérer sa transformation technologique.