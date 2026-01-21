 Aller au contenu principal
Le fondateur de Zomato, Deepinder Goyal, quitte ses fonctions ; Albinder Dhindsa, de la filiale de commerce rapide Blinkit, prend la relève
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Changements effectifs à partir du 1er février

Goyal devient vice-président

(Ajout de commentaires de Deepinder Goyal aux paragraphes 4 et 5; détails tout au long de l'article) par Chandini Monnappa et Komal Salecha

L'entreprise indienne Eternal

ETEA.NS a annoncé mercredi que son fondateur Deepinder Goyal quittera ses fonctions de directeur général et d'administrateur délégué à compter du 1er février , date à laquelle Albinder Dhindsa, directeur de Blinkit , prendra les rênes de l'entreprise.

Deepinder Goyal a fondé Zomato en 2008 et l'a cotée en bourse en 2021 avant de rebaptiser la société du groupe Eternal.

Elle a acquis Blinkit en 2022, qui est devenu depuis son plus grand contributeur de revenus, car la demande de commerce rapide augmente parmi les consommateurs en ligne indiens en pleine expansion.

Deepinder Goyal restera dans l'entreprise en tant que vice-président.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, il a déclaré qu'Albinder Dhindsa sera responsable de l'exécution quotidienne, des priorités opérationnelles et des décisions commerciales.

"Mon implication dans la stratégie à long terme, la culture, le développement du leadership, l'éthique et la gouvernance se poursuit. De toute façon, c'est sur ces aspects que je me suis de plus en plus concentré ces derniers temps", a déclaré Deepinder Goyal.

Le changement de direction permet à Eternal de se concentrer sur son activité de livraison instantanée, qui connaît une croissance rapide sur un marché de 11,5 milliards de dollars, où elle est en concurrence féroce avec Swiggy SWIG.NS et Amazon.com AMZN.O , entre autres.

"L'arrivée du directeur général de Blinkit prouve que le commerce rapide est l'avenir - c'est le générateur de pluie et le principal facteur de différenciation", a déclaré Harish Bijoor, spécialiste de la stratégie de marque.

Eternal a également fait état d'un bond de 73 % de son bénéfice, qui a atteint 1,02 milliard de roupies (11,12 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31décembre, contre 590 millions de roupies il y a un an .

Blinkit a affiché un bénéfice de base ajusté de 40 millions de roupies pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une perte de 1,56 milliard de roupies au trimestre précédent.

Albinder Dhindsa, qui a dirigé les opérations internationales de Zomato pendant plus de deux ans, a fondé Blinkit en 2014.

Les actions de la société ont plus que doublé depuis son entrée en bourse, ajoutant environ 15 milliards de dollars à la valeur du marché. Mercredi, elles ont augmenté de 5,2 % avant la publication des résultats.

