Le fondateur de Spotify, Ek, se retirera de son poste de directeur général pour se concentrer sur le "long arc" de la plateforme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, réécriture complète) par Jaspreet Singh

Le fondateur et directeur général de Spotify SPOT.N , Daniel Ek, quittera ses fonctions pour devenir président exécutif en janvier, a annoncé mardi la société suédoise de streaming, qui a nommé Gustav Soderstrom et Alex Norstrom, deux cadres de longue date, au poste de co-PDG.

Ce changement de direction intervient alors que Spotify se développe dans le domaine des podcasts et des livres audio et que des questions se posent sur la manière dont elle parviendra à équilibrer croissance et rentabilité. Les actions de Spotify ont chuté d'environ 3,4 % avant la mise sur le marché.

Spotify est le plus grand service de streaming musical au monde, avec plus de 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans 180 pays. Fondé en 2006, il a enregistré son premier bénéfice annuel en 2024, grâce à une combinaison d'augmentations de prix et d'efforts de réduction des coûts.

Daniel Ek, qui siège au conseil d'administration depuis 2008, deviendra président exécutif le 1er janvier. Il se concentrera sur l'allocation des capitaux et la stratégie à long terme dans ce que la société a appelé un rôle de président à l'européenne.

"La société Spotify est maintenant rentable depuis plus d'un an, et je pense que tout cela témoigne d'une entreprise qui se trouve dans une excellente situation", a déclaré Daniel Ek.

"Je serai toujours impliqué dans le long arc de Spotify, c'est-à-dire les grandes décisions stratégiques, les grands moments de l'entreprise, et j'aiderai à conseiller et à guider Gustav et Alex tout au long de ce voyage."

Ek est l'un des entrepreneurs technologiques les plus en vue d'Europe, ayant fait de Spotify un rare leader mondial de la technologie grand public issu de la région.

Basé à Stockholm, il est souvent cité comme le champion de la capacité de l'Europe à produire des entreprises capables de rivaliser avec les géants américains et asiatiques de la technologie.

Soderstrom, actuellement directeur des produits et de la technologie, supervise la stratégie technologique mondiale et le développement des produits, tandis que Norstrom, en tant que directeur commercial, gère les activités liées aux abonnés et à la publicité, ainsi que les activités liées à la musique, aux podcasts et aux livres audio.

Tous deux rejoindront le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Ils rendront compte à Ek et siégeront également au conseil d'administration.

Plusieurs entreprises de premier plan, telles qu'Oracle

ORCL.N et Netflix NFLX.O , ont adopté un modèle de co-PDG afin de mieux gérer leurs activités, qui deviennent de plus en plus complexes et diversifiées à l'échelle mondiale.