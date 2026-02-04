Le fondateur de First Brands, Patrick James, plaide non coupable de fraude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Patrick James, le fondateur du fournisseur de pièces automobiles First Brands, a plaidé non coupable mercredi aux accusations selon lesquelles il aurait escroqué des milliards de dollars à des prêteurs avant que la société ne s'effondre et ne tombe en faillite. L'acte d'accusation de neuf chefs d'accusation accuse James, qui était également le directeur général de First Brands, d'avoir mené pendant huit ans un stratagème visant à tromper les prêteurs pour qu'ils financent la croissance de l'entreprise en doublant et en triplant les garanties des prêts, en falsifiant les factures et en dissimulant des montants substantiels de dettes.

M. James a plaidé coupable devant un magistrat américain à Manhattan de neuf chefs d'accusation, notamment de gestion d'une entreprise de criminalité financière continue, de fraude bancaire, de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent.

Son frère Edward James, ancien cadre supérieur de First Brands, a été inculpé de huit chefs d'accusation, à l'exclusion de celui d'entreprise criminelle. Il a également plaidé non coupable mercredi. Les deux frères ont été arrêtés le 29 janvier dans l'Ohio. Patrick James a été libéré moyennant une caution de 50 millions de dollars et Edward James a été libéré moyennant une caution de 25 millions de dollars. Ils ont tous deux été condamnés à l'assignation à résidence. L'implosion de First Brands en septembre a alarmé Wall Street, en partie parce que de grandes sociétés de services financiers, dont BlackRock BLK.N , Jefferies JEF.N et la société suisse UBS UBSG.S , ont contribué à financer sa croissance. Le dépôt du chapitre11 par la société basée à Cleveland le 28 septembre a également perturbé la chaîne d'approvisionnement des constructeurs automobiles , notamment Ford F.N et General Motors GM.N .

Fondée en 2013, First Brands fournissait des pièces automobiles, notamment des freins, des filtres et des systèmes d'éclairage, et réalisait un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards de dollars. Les procureurs allèguent que la fraude des accusés a duré de 2018 à 2025. Un autre ancien dirigeant de First Brands, le vice-président des finances Andy Brumbergs, a plaidé coupable et coopère avec les procureurs. En décembre, les procureurs fédéraux de Manhattan ont dévoilé les accusations de fraude criminelle contre les principaux dirigeants du banque automobile à risque Tricolor, qui a demandé la liquidation de en faillite 18 jours avant que First Brands ne se mette sous la protection de ses créanciers. La semaine dernière, First Brands a commencé à liquider ses unités Brake Parts, Cardone aftermarket parts et Autolite spark-plug. Elle tente de vendre d'autres actifs afin de maximiser la valeur pour les créanciers.