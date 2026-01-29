 Aller au contenu principal
Le fondateur de First Brands, Patrick James, et son frère inculpés pour fraude
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fondateur de First Brands Group, Patrick James, et son frère Edward ont été inculpés à New York pour avoir prétendument escroqué des milliards de dollars à des prêteurs avant que l'entreprise de pièces automobiles ne s'effondre et ne fasse faillite.

L'acte d'accusation a été rendu public jeudi au tribunal fédéral de Manhattan.

