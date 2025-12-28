 Aller au contenu principal
Le fondateur de Coupang, Kim Bom, présente ses excuses pour la fuite de données et s'engage à verser une compensation
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 05:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président et fondateur de Coupang CPNG.N , Kim Bom, a présenté ses "excuses sincères" pour la fuite d'informations sur les clients et s'est engagé à dévoiler un plan de compensation dès que possible, selon une déclaration publiée sur le site Web de l'entreprise.

