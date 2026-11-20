L'un des fondateurs du géant de l'intelligence artificielle Anthropic fera un don important au programme d'investissement « de la naissance à l'âge adulte », Trump Accounts, dans les semaines à venir, a déclaré vendredi le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent lors d'une interview accordée à CNBC.
Anthropic a levé 93,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse spectaculaire jeudi, après que les souscripteurs ont exercé une option d’achat d’actions supplémentaires
« L’un des fondateurs d’Anthropic va faire un don important à Trump Accounts au cours des prochaines semaines », a déclaré M. Bessent. « Nous pensons qu’il est important que ces grands entrepreneurs partagent leur fortune. »
Le programme « Trump Accounts », qui offrira aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028 un compte d’investissement financé par l’État d’un montant de 1 000 dollars, que les familles pourront alimenter, vise à promouvoir l’investissement et l’éducation financière dès le plus jeune âge.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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