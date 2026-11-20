Le fondateur d'Anthropic s'apprête à faire un don important aux comptes de Trump, selon M. Bessent

L'un des fondateurs du géant de l'intelligence artificielle Anthropic fera un don important au programme d'investissement « de la naissance à l'âge adulte », Trump Accounts, dans les semaines à venir, a déclaré vendredi le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent lors d'une interview accordée à CNBC.

Anthropic a levé 93,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse spectaculaire jeudi, après que les souscripteurs ont exercé une option d’achat d’actions supplémentaires

« L’un des fondateurs d’Anthropic va faire un don important à Trump Accounts au cours des prochaines semaines », a déclaré M. Bessent. « Nous pensons qu’il est important que ces grands entrepreneurs partagent leur fortune. »

Le programme « Trump Accounts », qui offrira aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028 un compte d’investissement financé par l’État d’un montant de 1 000 dollars, que les familles pourront alimenter, vise à promouvoir l’investissement et l’éducation financière dès le plus jeune âge.