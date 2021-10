Le FMI un peu plus pessimiste sur la croissance mondiale cette année

La prévision pour les Etats-Unis a été abaissé de 7% à 6% pour 2021 et rehaussé de 4,9% à 5,2% pour 2022. En revanche, la zone euro devrait croitre de 5% cette année, contre +4,6% prévus précédemment, et de 4,3% l'année suivante, projection inchangée.

La révision à la baisse résulte également de perspectives à court terme plus difficiles pour le groupe des pays avancés, en partie en raison de ruptures d'approvisionnement. Ces changements ont été partiellement compensés par le relèvement des projections pour certains pays exportateurs de produits de base, du fait de la hausse des prix correspondants.

(AOF) - La croissance de l'économie mondiale devrait s'établir à 5,9% en 2021 et à 4,9 % en 2022, selon les dernières prévisions du Fonds Monétaire International. Ce dernier a ajusté à la baisse de 0,1 point son estimation pour cette année par rapport à celle de fin juillet et maintenu sa projection pour 2022. L'institution internationale explique que la reprise mondiale est en perte de vitesse, sous l'effet du variant Delta, qui empêche un retour complet à la normale.

