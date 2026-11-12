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Le FMI suit de près les évolutions en matière d'IA ; il est encore trop tôt pour dire si une réévaluation de l'IA est en cours
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 17:34

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Le Fonds monétaire international suit de près la volatilité des valorisations boursières dans le secteur de l’IA ainsi que les changements politiques aux États-Unis susceptibles de ralentir le développement des centres de données, mais estime qu’il est trop tôt pour déterminer si les investisseurs se détournent durablement de ce secteur.

Julie Kozack, porte-parole du FMI, a déclaré lors d’un point presse régulier que les valorisations boursières des titres liés à l’IA restaient exposées à une réévaluation de la rentabilité à long terme de cette technologie et que "notre analyse globale reste d’actualité".

Interrogée sur l’impact que la démission du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , pourrait avoir sur ce secteur qui a été le moteur de la croissance économique mondiale face à la flambée des prix de l’énergie, Mme Kozack a déclaré:

"Nous suivons bien sûr de près les derniers développements et leur impact sur les marchés boursiers, l’économie et la stabilité financière, mais à ce stade, il est vraiment trop tôt pour dire s’il y aura une remise en question plus large des investissements dans les technologies d’IA, ainsi qu’une remise en question plus large de la rentabilité et des gains de productivité futurs."

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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