Le FMI suit de près les évolutions en matière d'IA ; il est encore trop tôt pour dire si une réévaluation de l'IA est en cours

Le Fonds monétaire international suit de près la volatilité des valorisations boursières des entreprises spécialisées dans l’IA ainsi que les changements politiques aux États-Unis susceptibles de ralentir le développement des centres de données, mais estime qu’il est trop tôt pour dire si les investisseurs se détournent du secteur à long terme.

La porte-parole du FMI, Julie Kozack, a déclaré lors d’un point presse régulier que les valorisations boursières des titres liés à l’IA restaient exposées à une réévaluation de la rentabilité à long terme de cette technologie . « Le point de vue général que nous avons adopté reste d’actualité », a-t-elle déclaré.

La démission du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , a entraîné jeudi une forte chute du cours de l’action de la société, entraînant dans son sillage les indices S&P 500 .SPX et Nasdaq .IXIC , mais certaines grandes valeurs technologiques ont progressé, notamment Advanced Micro Devices AMD.O , concurrent de Nvidia, Alphabet GOOG.O et Microsoft MSFT.O .

Interrogée sur l’impact des fluctuations boursières sur le secteur de l’IA, ainsi que sur les engagements pris par les gouverneurs démocrates nouvellement élus de ralentir le développement des centres de données, Mme Kozack a déclaré: « Nous suivons bien sûr de près les derniers développements et leur impact sur les marchés boursiers, l’économie et la stabilité financière, mais à ce stade, il est vraiment trop tôt pour dire s’il y aura une réévaluation plus large des investissements dans les technologies d’IA ou une réévaluation plus générale de la rentabilité et des gains de productivité futurs. »

Mme Kozack a également indiqué qu’il était trop tôt pour déterminer l’impact éventuel des changements dans les investissements en IA sur les pressions inflationnistes aux États-Unis « en se basant uniquement sur ce que nous avons observé au cours des dernières heures, semaines et jours ».

Elle a précisé que le FMI considérait la hausse de la demande générée par les investissements dans l’IA et la construction de centres de données comme l’un des deux principaux facteurs contribuant à l’inflation américaine, au même titre que la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz.

Le FMI estime que la Réserve fédérale devra encore maintenir une politique monétaire restrictive aux États-Unis pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %, a déclaré Mme Kozack.

« Nous estimons qu’une orientation restrictive sera nécessaire à l’avenir pour favoriser la désinflation et ramener progressivement l’inflation à son objectif. Nous soutenons pleinement l’accent mis par la Fed sur la stabilité des prix et sa volonté d’agir si nécessaire pour faire baisser l’inflation », a déclaré Mme Kozack.

Le comité de politique monétaire de la Fed se réunira les 8 et 9 décembre prochains.