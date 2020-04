Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FMI souligne la nécessité d'aider les pays émergents Reuters • 16/04/2020 à 18:02









WASHINGTON, 16 avril (Reuters) - La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a exhorté jeudi les gouvernements et le secteur privé à faire tout leur possible pour aider les marchés émergents et les pays en développement à surmonter la crise économique et sanitaire liée au nouveau coronavirus. Kristalina Georgieva a salué la décision du G20 et des créanciers du Club de Paris, qui ont annoncé mercredi l'instauration d'un moratoire du service de la dette des pays les plus pauvres, et a déclaré que le comité directeur du FMI avait exhorté à l'unanimité les créanciers du secteur privé à se joindre à eux pour éviter les faillites. Le FMI et la Banque mondiale cherchent des moyens d'alléger le fardeau des autres pays également confrontés à un endettement élevé, a-t-elle poursuivi lors d'une visioconférence de presse, ajoutant qu'il était essentiel d'enrayer les sorties massives de capitaux des marchés émergents et des pays en développement. (Andrea Shalal, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.