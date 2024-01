Le FMI relève sa prévision de croissance mondiale pour cette année

(AOF) - La croissance mondiale devrait atteindre 3,1% en 2024 et 3,2% en 2025, a indiqué le Fonds monétaire international. La prévision pour 2024 a été rehaussée de 0,2 point par rapport à la projection d’octobre en raison d'une résistance plus importante que prévu des États-Unis et de plusieurs grandes économies émergentes et en développement. L'inflation mondiale devrait tomber à 5,8% en 2024 et à 4,4% en 2025.

"Grâce à la désinflation et à un rythme croissance stabilisé, la probabilité d'un atterrissage brutal de l'économie s'est éloignée et les risques pour la croissance mondiale sont globalement équilibrés", a commenté l'institution internationale.

Le PIB des Etats-Unis est attendu en croissance de 2,1% en 2024 et de 1,7% en 2025 contre des prévisions respectives de 1,5% et de 1,8% en octobre. Pour la zone euro, la projection de croissance a été abaissée de respectivement 0,3 point à 0,9% pour 2024 et de 0,1 point à 1,7% pour 2025. Ses estimations pour la France ont été abaissées dans les mêmes proportions à 1% et 1,7%.