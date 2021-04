Le FMI relève de nouveau ses prévisions de croissance mondiale

(AOF) - L'économie mondiale devrait croître de 6% en 2021 et de 4,4% en 2022, selon les dernières projections du Fonds Monétaire International (FMI). Elles ont été relevées de respectivement 0,5 point et 0,2 point par rapport à ses prévisions de janvier dernier. Ce relèvement reflète le soutien budgétaire supplémentaire dans quelques grandes économies, la reprise attendue grâce aux vaccins au cours du second semestre de 2021 et la poursuite de l'adaptation de l'activité économique à une mobilité réduite.

L'organisation internationale prévient cependant que l'incertitude entourant ses estimations est élevée et est liée à l'évolution de la pandémie, à l'efficacité du soutien politique pour assurer une transition vers une normalisation permise par la vaccination, et à l'évolution des conditions financières.

Elle souligne aussi les divergences de trajectoire de reprise économique entre les différents pays. Le FMI explique ces divergences par " des différences dans le rythme de déploiement des vaccins, l'étendue du soutien de la politique économique et des facteurs structurels tels que la dépendance au tourisme ".

Elle s'attend à ce que les Etats-Unis retrouvent cette année leur niveau de PIB d'avant le Covid grâce à une croissance de 6,4%, une prévision relevée de 1,3 point par rapport à celle de janvier. Elle devrait tomber à 3,5% en 2022, chiffre rehaussé de 1 point par rapport à janvier.

Le Fonds Monétaire International a relevé ses prévisions de croissance pour la zone euro de 0,2 point pour 2021 et 2022, à respectivement 4,4% et 3,8%. L'estimation pour al France a été révisée à la hausse de 0,3 point à 5,8% pour cette année et de 0,1 point à 4,2% pour l'année suivante.