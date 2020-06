Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FMI réduit encore ses prévisions pour l'économie mondiale Reuters • 24/06/2020 à 15:00









WASHINGTON, 24 juin (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau revu à la baisse ses prévisions économiques mondiales pour 2020 et 2021 mercredi, en soulignant le caractère inédit de la crise du coronavirus et les incertitudes qui entourent toujours la reprise. Il s'attend désormais à une chute de 4,9% de l'activité économique globale cette année, alors qu'il l'estimait en avril à 3,0% seulement. Et pour 2021, il a abaissé sa prévision de croissance mondiale à 5,4% contre 5,8% attendu au printemps. Ainsi, malgré la reprise attendue, le PIB mondial 2021 devrait être inférieur d'environ 6,5% au niveau prévu en janvier dernier, avant que n'éclate la pandémie. "La pandémie de Covid-19 a eu sur l'activité du premier semestre 2020 un impact plus négatif qu'anticipé et la reprise devrait être plus graduelle que prévu auparavant", explique l'organisation internationale dans ses nouvelles perspectives économiques mondiales. Le FMI souligne que ses prévisions restent exposées à un "degré d'incertitude supérieur à la normale" et juge que "l'ampleur du rebond récent du sentiment sur les marchés financiers semble déconnectée de l'évolution des perspectives économiques sous-jacentes". Détaillant les différents scénarios envisagés, il explique qu'une deuxième vague de la pandémie début 2021 pourrait faire chuter la croissance mondiale à 0,5% seulement l'année prochaine alors qu'à l'inverse, une meilleure maîtrise de la propagation du virus d'ici la fin de cette année pourrait limiter la contraction du PIB mondial à 4,4% et doper la croissance 2021 de trois points de pourcentage. "Le développement d'un vaccin sûr et efficace pourrait soutenir le sentiment général et accroître la croissance en 2021, même si la production de vaccins n'augmente pas suffisamment vite pour assurer une immunité collective d'ici la fin 2021", ajoute le FMI. (David Lawder, version française Marc Angrand)

