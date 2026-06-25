Le FMI indique qu'il collabore avec les autorités vénézuéliennes pour évaluer les besoins suite aux tremblements de terre

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Le Fonds monétaire international a déclaré qu’il suivait de près l’évolution de la situation au Venezuela après que deux puissants séismes ont frappé le pays, faisant craindre des milliers de morts, et qu’il resterait en contact avec les autorités vénézuéliennes pendant qu’elles évaluaient leurs besoins.

La porte-parole du FMI, Julie Kozack, a déclaré aux journalistes que l'institution financière internationale n'était pas impliquée dans la restructuration de la dette annoncée par le Venezuela, mais qu'elle restait en contact avec les autorités vénézuéliennes concernant les perspectives macroéconomiques du pays.

Elle a ajouté que le FMI se tenait prêt à apporter son aide pour la restructuration de la dette si nécessaire.