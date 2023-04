Le FMI entérine un plan d'aide de 191 millions de dollars pour la Centrafrique

(AOF) - Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé ce vendredi dans un communiqué avoir validé un programme d'aide à destination de la Centrafrique d'un montant total de 191 millions de dollars afin d'« éviter une crise humanitaire » dans le pays. Ce financement est destiné à aider la Centrafrique à faire face aux difficultés liées notamment à la balance des paiements. Il favorisera également le maintien des dépenses prioritaires pour les services publics de base dans les domaines de la santé et de l'éducation, et fournira un cadre de politique général pour faire avancer les réformes clés.

