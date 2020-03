Le FMI débloque 50 milliards de dollars

(AOF) - Le FMI a annoncé avoir débloqué environ 50 milliards de dollars via ses facilités de financement d'urgence, qui seront disponibles en cas de besoin pour les pays à faible revenu et les pays émergents. Quel que soit le scénario retenu par l'institution, elle s'attend à ce que la croissance mondiale en 2020 soit inférieure à celle de l'année dernière. Le PIB mondial avait progressé de 2,9% l'année dernière. « L'ampleur et la durée de ce ralentissement sont difficiles à prévoir et dépendent de l'épidémie, mais aussi de la rapidité et de l'efficacité de nos actions », a précisé le FMI.