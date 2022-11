Le FMI avertit la France sur le redressement de ses finances publiques

(AOF) - Dans son rapport annuel consacré à la France, le Fonds monétaire international (FMI) alerte le gouvernement français. Pour l'institution mondiale, la France doit se pencher sur l'assainissement des finances publiques et éviter que sa dette publique continue à augmenter. Le FMI estime que la France est parvenu à amortir le choc économique provoqué par l'explosion des prix de l'énergie grâce au bouclier tarifaire, aux aides directes aux ménages et à une remise sur le prix des carburants. Les dépenses de la France ont été estimées par le fonds à plus de 2 % de son PIB.

Ces dépenses de la France ont pesé sur des finances publiques déjà très dégradées par la pandémie de Covid-19, une période durant laquelle le gouvernement a notamment financé le chômage partiel et les fermetures de commerces.

Le FMI explique dans ce rapport que " la loi de finances 2023 ne cible pas une réduction du déficit, reportant l'ajustement budgétaire à 2024 ".

Les services du FMI prévoient qu'avec la prolongation des mesures énergétiques, la suppression d'une taxe distorsive sur le chiffre d'affaires (CVAE) et la disparition des recettes exceptionnelles constatées en 2022, la politique budgétaire restera modérément expansionniste en 2023, ce qui entraînera vraisemblablement un léger creusement du déficit.

Au contraire, les services du FMI préconisent un léger resserrement budgétaire de ¼ de point de pourcentage du PIB par rapport à 2022 (juste au-dessus de ½ point de pourcentage du PIB par rapport aux prévisions actuelles du FMI).

Cet ajustement pourrait être en grande partie atteint en ciblant mieux les soutiens en matière énergétique et en limitant leur ampleur aux économies réalisées par la baisse des subventions et des revenus exceptionnels des producteurs d'énergie renouvelable (dans le cadre de la CSPE : Contribution au service public de l'électricité).