Le FMI abaisse ses estimations de croissance, mais les risques sont plus faibles

(AOF) - Le FMI a de nouveau réduit ses prévisions de croissance mondiale de 0,1 point pour 2019 et 2020 à respectivement 2,9 % et 3,3 % par rapport à ses projections d'octobre. L'institution internationale a par ailleurs abaissé de 0,2 point son estimation pour 2021 à 3,4%. La révision à la baisse reflète principalement les mauvaises surprises qui ont affecté l'activité économique dans quelques économies de marché émergentes, notamment en Inde, ce qui a entraîné une réévaluation des perspectives de croissance pour les deux prochaines années.

Bien que les projections de base concernant la croissance soit plus faibles, les évolutions observées depuis l'automne 2019 font ressortir un ensemble de risques pesant sur l'activité mondiale qui sont moins orientés à la baisse par rapport aux prévisions d'octobre 2019.

Le FMI cite des signes provisoires indiquant que l'activité manufacturière et le commerce mondial sont au plus bas, un changement général vers une politique monétaire accommodante, des nouvelles favorables sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, et une diminution des craintes d'un Brexit sans accord.