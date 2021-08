Le FMI a donné un coup de pouce à la dette Africaine, souligne NN Investment Partners

(AOF) - Le 23 août, le Fonds Monétaire International a déboursé la plus importante allocation d'équivalents en droits de tirage spéciaux (DTS) de son histoire, soit une augmentation totale de 650 milliards de dollars, révèle NN Investment Partners dans sa Revue Hebdomadaire. Environ 275 milliards sont allés aux pays en développement, un vent arrière important pour les marchés émergents (ME) représentant une augmentation de 10 % de leurs réserves internationales, les doublant même dans certains cas.

NN Investment Partners considère qu'il s'agit d'une évolution politique positive qui atténue davantage les risques de baisse de la dette émergente en tant que classe d'actifs.

Selon une étude de NN IP, l'Afrique a été la grande gagnante en termes de pourcentage de réserves de change.

Le niveau actuel des réserves de change de la Zambie a plus que doublé. Les autres principaux bénéficiaires sont les pays africains qui ont mis en commun leurs réserves de change via des unions monétaires telles que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Les réserves de change du Bénin dans le cadre de l'UEMOA augmentent de 10 à 11 %. Parmi les autres pays africains, le Ghana et le Kenya font face à des coûts d'emprunt étrangers élevés et bénéficieront d'un allégement bienvenu.

En Asie, des pays plus petits, comme le Pakistan et le Sri Lanka, bénéficieront d'un coup de pouce bien plus important que les grandes économies d'Indonésie et d'Inde. Pour le Sri Lanka, qui doit bientôt rembourser d'importants emprunts, l'injection de capital est bien nécessaire.

L'Équateur et l'Argentine remportent la palme en Amérique latine, tandis que la Slovaquie et l'Ukraine se démarquent dans les pays émergents d'Europe. Pour l'Ukraine, l'allocation contribuera à préserver les améliorations récentes de la vulnérabilité externe, ainsi qu'un récent accord de confirmation du FMI.