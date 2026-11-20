Grâce à ses cartes MultiSport et à l'expansion de son réseau de salles, le groupe polonais a dégagé un bénéfice net de 64 millions d'euros au 3e trimestre. Son chiffre d'affaires a progressé de 27%. Vendredi matin, l'action gagnait 5,31% à 10h30.

Benefit Systems vend aux employeurs des cartes MultiSport qui donnent à leurs salariés accès à des salles de sport et à d'autres équipements de loisirs. Le groupe, basé à Varsovie, exploite aussi ses propres clubs. Fin septembre, il comptait plus de 2,7 millions d'utilisateurs de ses cartes sportives et 617 clubs. Au 3e trimestre, son résultat opérationnel ajusté a progressé de 38% sur un an, à 378,8 millions de zlotys, soit environ 86 millions d'euros.

"Nous maintenons une bonne croissance du chiffre d'affaires tout en améliorant notre rentabilité, ce qui montre que nous développons notre activité sans perdre en efficacité", a déclaré Marcin Fojudzki, membre du directoire chargé des finances.

Les ventes progressent de 30% dans le reste de l'UE

La Pologne reste le premier marché du groupe. Les ventes y ont augmenté de 18%, à 842,2 millions de zlotys (191 millions d'euros). Dans les autres pays de l'Union européenne où Benefit Systems est présent, elles ont progressé de 30%, à 387,6 millions de zlotys (88 millions d'euros). En Turquie, où le groupe exploite les salles MAC, le chiffre d'affaires a atteint 279,2 millions de zlotys (63 millions d'euros).

"La Turquie joue un rôle de plus en plus important dans la croissance de nos activités et dans l'amélioration de la rentabilité du groupe", a souligné de son côté Robert Sokolowski, président du directoire.

A 10h30 vendredi, le titre progressait de 5,31 %, à 6 345 PLN, soit environ 1 436,50 euros.